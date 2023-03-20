Подмосковье 20 марта 2023, 17:20 Еще свыше 100 сирот Подмосковья получили сертификат на покупку жилья Пресс-служба администрации Серпухова

Читать 360tv в

Подмосковье стало лидером среди регионов по предоставлению жилья сиротам. Теперь они могут не только получит квартиру, но и сертификат на ее покупку. Его уже вручили 118 жителям.

Как отметила глава Минсоцразвития Подмосковья Людмила Болатаева, сертификат дает возможность сиротам самостоятельно выбрать жилье в любом округе региона и сразу оформить права собственности. Всего за год было выдано 900 квартир.

Реклама

«На сегодняшний день 118 детей-сирот получили жилищный сертификат и 38 - получили квартиры. В этом году в регионе на обеспечение жильем этой категории населения выделено более трех миллиардов рублей», - сказала она.

Реклама

Одними из первых сертификаты получили сироты в Люберцах, Одинцове, Орехово-Зуеве, Ступине и Электрогорске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев одобрил идею созданий нового канала по приему инициатив. По его мнению, это поможет выстроить более совершенную систему управления в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».