Подмосковье 15 мая 2023, 10:24 Еще шесть жилых домов Подмосковья поставили на кадастровый учет за неделю Застройщик "Optiland"

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За неделю кадастровый номер получили пять таунхаусов и один многоквартирный дом в Подмосковье. Они расположены в двух муниципалитетах.

Как рассказали в Минжилполитики, пять таунхаусов поставили на кадастровый учет в жилом комплексе «Кембридж» в деревне Красный Поселок в Истре. Еще один многоквартирный дом достроили в ЖК «Никольская Панорама» на Красной улице в Солнечногорске.

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Постановка на кадастровый учет дает возможность жителям полноценно распоряжаться имуществом, прикрепиться к поликлинике и записать детей в сады и школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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