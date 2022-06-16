Еще шесть населенных пунктов газифицировали в Подмосковье

Шесть деревень Подмосковья получили газ по программе социальной газификации. За год коммуникации провели в 2508 населенных пунктов.

Работы по газификации завершили в деревнях Калиновка ленинского городского округа, Речки коломенского городского округа, Савельеко городского округа Дмитровский, Яковлево подольского округа, Сырнево и Лоза городского округа Сергиево-Посадский.

Президентская программа «Социальная газификация» началась в регионе в июне прошлого года, а завершится в конце 2022 года. Сейчас она выполнена почти на 60%, в нее вошли 2508 населенных пунктов области.