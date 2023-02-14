Подмосковье 14 февраля 2023, 16:05 Еще шесть многоквартирных домов капитально отремонтируют в Химках в 2023 году

Читать 360tv в

Капитальный ремонт в шести многоквартирных домах запланирован в Химках на 2023 год. Ход работ на объектах будут контролировать дополнительно, чтобы исключить нарушения и отхождения от графика.

Фонд капитального ремонта Подмосковья сообщил, что в этом году в городском округе Химки капитально отремонтируют шесть многоквартирных домов, обновят 14 внутридомовых инженерных систем, заменят 12 лифтов в многоквартирных домах, отремонтируют две кровли и два подвала. В нескольких многоквартирных домах будет восстановлен фундамент, подвал и пройдет техническое обследование.

Реклама

«Всего в текущем году на территории Московской области в 52 городских округах будет капитально отремонтировано 1142 многоквартирных домов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Реклама

В регионе будет продолжена работа по реализации губернаторской программы «Мой подъезд». Список адресов в городском округе Химки пока утверждается.

«Каждый хочет жить в комфортном доме. И очень важно, чтобы все работы, особенно капитального характера, проводились с учетом пожеланий горожан. В свою очередь мы с коллегами по Совету депутатов продолжим контролировать качество ремонта и благоустройства. Такой подход отражает принцип „житель всегда прав“, который озвучил губернатор Андрей Воробьев», — прокомментировал муниципальный депутат Александр Васильев.

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» будут вести строительный контроль на каждом этапе капитальных работ. Это позволит выполнить ремонт четко в соответствии со сроками, сметой, проектом и с соблюдением всех технологических процессов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».