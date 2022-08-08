Еще шесть домов получили газ в Балашихе

Реализацию президентской программы по социальной газификации продолжают в Подмосковье. За прошедшие две недели голубое топливо пришло еще в шесть домов Балашихи.

Мария Афанасьева теперь сможет отапливать дом газом. По словам Марии процесс газификации довольно простой.

«Заявка была подана в декабре месяце. Через месяц нам уже составили комплексный договор по данной заявке и в соответствии с тем, что была зима, работы перенеслись на апрель месяц», — рассказала Мария. Она отметила также, что Мособлгаз Балашихи работает очень быстро.

«Внешнее оборудование было Мособлгаза. То есть это все входило в комплексный договор по участку. Мы сами решали, это было наше решение выбрать свой котел, свою газовую плиту. Мы ее установили и Мособлгаз приехал, сделал пуск газа, наладку полностью. Все это входило в стоимость договора, который был в границах земельного участка», — рассказала Мария Афанасьева.

«Ни для кого не секрет, что наличие газа в частном доме позволяет значительно сэкономить расходы на оплату коммунальных ресурсов, особенно это видно хорошо каждому жителю зимой. Платить за отопление электричеством, значительно дороже, чем газом», — отметил заместитель начальника управления ЖКХ администрации городского округа Балашиха Дмитрий Брушлинский.

С начала года в Балашихе до границ земельных участков построили 298 газопроводов-вводов, произвели 112 пусков газа. Еще 350 заявок в данный момент находятся в работе.