Еще шесть детских площадок установят в Подольске до конца года

Новые детские игровые комплексы устанавливают в Подольске. Благоустройство стало возможным благодаря специальной программе губернатора Подмосковья.

Одна из площадок уже открыта для гостей в районе улице Ленинградской. Все игровые элементы площадки выполнены из современных и безопасных материалов. Специальное прорезиненное покрытие призвано свести к минимуму риск получить травму.

На площадке установили горки, качели, аттракционы и разнообразные игровые элементы. Местные жители рады такому преображению в своих дворах.

«Конечно, площадка очень нужна. Детям здесь очень нравится. Здесь много людей гуляет всегда», — поделилась жительница городского округа Наталья Султанова.

«Это хорошая площадка. До этого здесь просто газоны были, но тоже красиво. Детям же по газонам нельзя не побегать, не поиграть, вот. Площадка очень удобное место. Здесь площадь такая, где скамеечки, где родители могут отдохнуть, понаблюдать за детишками. Нет-нет, очень, мы очень довольны», — отметила жительница городского округа Валентина Муравьева.

Совсем скоро официально откроется детская площадка в поселке Железнодорожный. В этом году в разных частях городского округа Подольск будет установлено еще шесть таких комплексов. Адреса для установки площадок помогали выбирать жители округа.