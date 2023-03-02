Подмосковье 02 марта 2023, 13:17 Еще шесть деревень газифицировали в Подмосковье

Читать 360tv в

«Мособлгаз» догазифицировал еще шесть населенных пунктов в Подмосковье. Протяженность сетей составила 285 километров.

Газопроводы построили в деревнях Ивашево в Богородском, Елево в Можайске, Зорино в Истре, Ермолино в Солнечногорске и Захарково в Чехове, а также в Сергиевом Посаде.

Реклама

С начала года компания подключила к газоснабжению свыше трех тысяч жилых домов.

Социальная газификация стартовала в Подмосковье в 2021 году и получила статус бессрочной. Чтобы бесплатно провести коммуникации к дому, нужно подать заявку онлайн или в офисах «Мособлгаза».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».