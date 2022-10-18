Еще семь школ открылись после капитального ремонта в Подмосковье | 360°

Подмосковье 18 октября 2022, 20:18 Еще семь школ открылись после капитального ремонта в Подмосковье

Читать 360tv в

В Подмосковье открылись сразу семь школ после капитального ремонта. Теперь учреждения стали гораздо более комфортными и современными, детям будет в них гораздо удобнее и приятнее учиться.

«Обновленные учреждения заработали в городских округах: Волоколамск, Электрогорск, Дмитров, Лотошино, Лосино-Петровский и Богородский. До конца года после капремонта планируем открыть еще 12 школ», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Реклама

По словам вице-губернатора, ремонтные работы в школах ведутся в рамках президентской программы. Детям удалось уже ощутить это на собственном опыте. Они оценили красивые и современные кабинеты. Однако еще остаются здания, где такие работы еще только предстоят. Работа в этом направлении будет активно продолжаться. Например, только на следующий год запланировано отремонтировать как минимум 60 учебных заведений в Подмосковье.

Реклама