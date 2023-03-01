Подмосковье 01 марта 2023, 11:30 Еще семь округов Подмосковья перешли на электронный платежный документ ЖКХ

Читать 360tv в

Жителям Волоколамска, Дубны, Котельников, Можайска, Озер, Раменского и Шатуры стала доступна электронная квитанция МосОблЕИРЦ взамен бумажной. Ранее такая возможность уже появилась в десяти городских округах Подмосковья.

«В начале марта электронные платежки получат те жители, кто ранее дал согласие на доставку счета по электронной почте в личном кабинете „МосОблЕИРЦ Онлайн“ или в личном кабинете АО „Мосэнергосбыт“. Таких — более 70 тысяч человек», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Реклама

У электронной квитанции есть ряд преимуществ: жители могут оплатить коммунальные услуги онлайн, а счет сохранится в личном кабинете и не потеряется.

Реклама

Чтобы оформить подписку, необходимо зайти в личный кабинет на сайте МосОблЕИРЦ. В разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы по почте и в электронном виде» и указать адрес электронной почты. Отмечается, что согласие на получение электронного счета является приоритетным. Таким образом, если в одном из сервисов было дано согласие, квитанции будут доставляться только в онлайн-формате.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».