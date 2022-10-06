Подмосковье установило новый рекорд России по толканию ядра на играх паралимпийцев | 360°

Все новости
Эксклюзив
07 октября 2022, 12:12
Информацию о возможных рисках ядерного конфликта назвали безосновательной
Важное
07 октября 2022, 12:10
Нобелевскую премию мира поделили между русскими, белорусами и украинцами
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Общество
07 октября 2022, 12:00
Фейк: «Яндекс» пригласил россиян в военкоматы, где можно посостязаться с другими военнообязанными
Спецоперация
07 октября 2022, 11:56
Подкрепление прибыло, но обстановка тяжелая. Пушилин — о Краснолиманском направлении
Криминал
07 октября 2022, 11:52
Экс-бойца «Азова» задержали в Петербурге за торговлю наркотиками
Интересное
07 октября 2022, 11:50
Строительство стадиона в Мариинском Посаде завершится в ближайшее время
Здоровье
07 октября 2022, 11:50
Диетолог Русакова заявила, что алкоголь разрушает иммунитет
Здоровье
07 октября 2022, 11:47
Врач Демьяновская рассказала, к чему приводит отказ от шапки осенью
Важное
07 октября 2022, 11:45
Путин подписал указ о кредитных каникулах для мобилизованных россиян