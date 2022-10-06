Подмосковье установило новый рекорд России по толканию ядра на играх паралимпийцев | 360°

Подмосковье 06 октября 2022, 20:05 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье установило новый рекорд России по толканию ядра на играх паралимпийцев

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Паралимпийцы из Подмосковья завоевали еще семь наград соревнований «Мы вместе. Спорт». Они взяли два золота, два серебра и три бронзы, а также установили всероссийский рекорд, рассказали в Минспорта региона.

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Золотые медали получили Артем Исаев и Денис Гнездилин, который также установил новый рекорд России в толкании ядра для лиц с поражением опорно-двигательной системы. Его результат составил 11,46 метра. Вице-чемпионом этого турнира стал Всеволод Рычков.

Артем Исаев получил сразу две медали: золото в комплексном плавании на 200 метров и бронзу в 100-метровом заплыве на спине. Елена Клячкина получила серебряную и бронзовую медали за плавание вольным стилем и брасом. Третье место в соревнованиях по легкой атлетике для лиц с интеллектуальными нарушениями заняла Наталья Санчина.

Сборная Подмосковья уже получила 15 наград соревнований. Игры продлятся до 9 октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок школы в Бронницах и Солнечногорске. Андреевскую школу на 1164 места планируют запустить в октябре, а лицей на улице Льва Толстого в Бронницах на 800 учащихся отремонтируют к середине месяца.

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