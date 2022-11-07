Еще почти 60 социальных объектов построили в Подмосковье в 2022 году | 360°

Подмосковье 07 ноября 2022, 13:01 Еще почти 60 социальных объектов построили в Подмосковье в 2022 году

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С начала года в Подмосковье выдали 56 заключений о соответствии по итогам строительства объектов социального назначения. Чаще всего это были школы и детские сады, иногда- больницы и поликлиники, спортивные учреждения и религиозные объекты.

«В этом году в 21 городском округе региона построено 20 общеобразовательных школ и 20 детских дошкольных учреждений, восемь зданий для здравоохранения, семь спортивных объектов и одна церковь», — рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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До конца этого года собираются в Подмосковье выдать документы еще на 21 такой объект. Уже совсем скоро в регионе закончится возведение еще семи школ, пяти детсадов. Кроме того, на территории Подмосковья собираются возвести еще два диспансера и пять новых поликлиник. Готовятся один спортивный центр и один бассейн.

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