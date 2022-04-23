Еще почти 400 жителей Донбасса разместили в Раменском

В Раменский городской округ из Донбасса приехали около 400 вынужденных переселенцев. Почти 50 детей пошли в местные школы.

Глава округа Виктор Неволин встретился с ребятами и их родителями. Семьи, о пережитом ужасе и бомбежках стараются не вспоминать. Сейчас у них мирные заботы. Пока дети пили чай со сладостями, взрослые решали насущные вопросы. Как получить гражданство и устроиться на работу? Куда поступать ребенку после школы? Им во всем обещали помочь.

Элине Боронюк вместе с мамой больше не нужно бояться каждого громкого звука и прятаться в подвале. Они в России, в безопасности. Здесь волонтеры помогли семье с продуктами питания и одеждой, собрали девочку в школу. Он пошла в третий класс.

«Груз пережитого чувствуется в глазах детей, но я думаю этот лед оттает. Потому что мы искренне открыты, открыты не только душой, но и действиями, мы открыты и доброжелательны. Они дети это чувствуют», — рассказал глава Раменского городского округа Виктор Неволин.

Для удобства коммуникации в одном из мессенджеров был создан чат для волонтеров, администрации, специалистов соцзащиты и переселенце. Вопросы будут решаться оперативно и с любыми проблемами жителям Донбасса помогут справиться.