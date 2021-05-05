Еще пятерых участников Великой Отечественной войны увековечили в Воскресенске

В Воскресенске на мемориальной плите в память об участниках Великой Отечественной войны появились имена солдат, считавшихся без вести пропавшими. Пять фамилий добавили в преддверии Дня Победы.

Среди новых имен на мемориальном комплексе Воскресенска появилось имя Александра Бирюкова. Нина Кондакова теперь приходит к памятнику воинской славы, чтобы почтить память своего родственника — участника Великой Отечественный войны. Имя Александра Бирюкова на гранитной плите появилось недавно. Долгие годы для родных он был пропавшим без вести. Теперь известен весь короткий боевой путь гвардии младшего сержанта. Александр служил мотострелком. Погиб в 1942 году под Смоленском.

«У нас сохранилось последнее письмо от 5 июля 1942 года, что посылает всем свой командирский комсомольский привет, что живы будем — встретимся, и это было его последнее письмо, а 7 июля его убили», — рассказала Нина Кондакова, жительница Воскресенска.

В мемориальном комплексе Воскресенска записаны фамилии 9546 участников Великой Отечественной войны. Они защищали Москву, освобождали Белоруссию, сражались на Курской дуге. И никто из этих солдат не вернулся домой живым. Перед 9 Мая еще пять фамилий пополнили список. Узнать о земляках — участниках Великой Отечественной удалось благодаря поисковикам и родственникам.

«Сегодня для нашего городского округа значимое мероприятие. Мы увековечили память воинов-воскресенцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Война, которая унесла миллионы жизней, война, которая длилась 1418 дней и ночей. 30 тысяч воскресенцев ушли на фронт и 10 тысяч не вернулись», — отметил Артур Болотников, глава городского округа Воскресенск.

Пять молодых мужчин, пять разных судеб. Афанасий Железкин до войны работал трактористом. В 1941 году мирную профессию пришлось сменить на военную. Погиб старший сержант в феврале 1943 года в танковой атаке. Николай Ступин войну встретил на военном флоте. В свой последний боевой поход подлодка вышла 2 ноября 1941 года к устью Финского залива. В 2015-м нашлись координаты субмарины. Лодка подорвалась на фашистской мине.

«В прошлом году поисковая группа обнаружила подлодку Щ-324 и вот эту подводную лодку, где находились тела матросов. И по сообщению родственников, указано, что тело предано морю», — рассказал Василий Дацюк, председатель Совета ветеранов городского округа Воскресенск.

Теперь в мемориале воинской славы Воскресенска увековечена память о 9551 участнике войны. И поиски продолжаются.