Подмосковье 21 ноября 2023, 15:12 Еще пять женских консультаций обновят по новому стандарту в Подмосковье до конца года Пресс-служба Минздрава МО

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Проект «Наша женская консультация» стартовал в Подмосковье в начале этого года. По нему в учреждениях создают комфортные условия и внедряют новые услуги. За это время в регионе обновили 30 отделений.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, благодаря проекту женщинам стала доступна услуга бесплатного индивидуального сопровождения беременности личным помощником.

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«С начала года мы обновили уже 30 женских консультаций и до конца года планируем еще пять. В медучреждениях установлена единая навигация, работают кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения, установлены электронные табло с расписанием врачей, кулеры и вендинговые автоматы», — добавила она.

Узнать подробнее о системе родовспоможения можно по ссылке. Получить консультацию также можно по телефону единого кол-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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