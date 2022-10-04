Еще пять строительных проектов одобрили в Подмосковье | 360°

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Еще пять строительных проектов одобрили в Подмосковье

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Разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще пять жилых и 22 нежилых объекта. Разрешения на строительство в Подмосковье получили еще пять зданий.

Среди домов, которые введены в эксплуатацию, оказалось два жилых здания на 611 квартир в ЖК «Люберецкий» на улице Юности, еще два жилых дома в ЖК «Новая Щербинка» в деревне Борисовка в Подольске, а также один жилой дом на 33 квартиры в ЖК «Ангелово-Резиденц» в городском округе Красногорск.

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Среди нежилых объектов можно выделить: открытую складскую контейнерную площадку в Богородском округе, складское здание в Черноголовке, лабораторию в Электрогорске, торговый центр в Солнечногорске, промышленное здание в Лосино-Петровском.

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Среди нежилых объектов, которые получили разрешение на строительство, можно выделить поликлинику в городском округе Мытищи, автомастерскую в Солнечногорске, производственно-складское здание в Дмитрове, склад в Красногорске и другое.

Строительство

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