Подмосковье 19 декабря 2022, 16:43 Еще пять семей из аварийных домов в Пушкино получили новые квартиры

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Ключи от новых квартир вручили жителям аварийных домов в Пушкино. Пять семей получили новое жилье по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы».

Среди новоселов оказалась и Нина Смирнова. Она стояла в очереди на получение нового жилья более 10 лет. Долгожданная квартира ее не разочаровала.

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«Здесь все готово к проживанию — есть плита, раковина. Раньше общая коммунальная квартира была, общая кухня, общий санузел. А теперь у нас все индивидуально. Будем теперь жить и наслаждаться», — сказала Нина Смирнова.

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На ремонт семьям тратиться не придется. В квартире уже есть отделка: обои, ламинат, установлены приборы учета и сантехника.

«Это первая ласточка, первые жители, которым сегодня в торжественной атмосфере вручили ключи и у которых сегодня, действительно, праздник. Хочу сказать, что три многоквартирных дома мы планируем построить на территории городского округа и один многоквартирный дом в Красноармейске. Он уже строится», — рассказал глава городского округа Пушкино Максим Красноцветов.

Теперь у переселенцев из аварийного жилья впереди приятные хлопоты и первые зимние праздники на новом месте.

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