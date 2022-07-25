Еще пять подмосковных инвесторов начнут проекты импортозамещения на земле за 1 рубль

Пять инвесторов из Московской области приступят к реализации проектов по новой губернаторской программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

«Еще пяти инвесторам согласовано предоставление земельных участков по новой льготной программе в сфере импортозамещения „Земля за 1 рубль“. Например, это ООО „УДТ-Техника“ из Долгопрудного, концепция проекта которого предусматривает создание производства по изготовлению комплектующих для наземной спецтехники. Компания „Агроимпортзамещение“ из Раменского будет производить снековые изделия, а „Акваферма центральная“ в Волоколамске построит комплекс аквакультуры по выращиванию рыбы и производству икры», — отметила зампред.

Анна Кротова подчеркнула, что программа работает четыре месяца и уже часть инвесторов, которые одними из первых получили землю за символическую цену, приступила к реализации своих проектов. Всего по импортозамещающей льготной программе подмосковные инвесторы получили уже 14 участков. Все проекты импортозамещения сопровождают специалисты профильных министерств Подмосковья.

«Новые инвесторы, которым согласованы участки по программе „Земля за рубль“, вложат в реализацию своих проектов свыше 911 миллионов рублей. Средства будут инвестированы в создание новых современных импортозамещающих предприятий. Запуск производств позволит создать в Подмосковье более 360 новых рабочих мест. В результате еще больше жителей региона смогут найти достойную работу рядом с домом», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, на сегодняшний день общая площадь земельного банка для реализации программы составляет более двух тысяч гектаров. И эта цифра постоянно растет. Всего в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса Миноблимуществом было подобрано более 270 участков площадью от 0,5 до 109 гектаров в 38 муниципалитетах.

«Общая площадь земельного банка составляет свыше двух тысяч гектаров, и эта цифра постоянно растет. Заявки предприниматели подают на сайте госуслуг Подмосковья, земля предоставляется в течение 20 рабочих дней сроком на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план в отношении этого участка земли, он может выкупить ее за 15% от кадастровой стоимости», — пояснила Наталья Адигамова.

В перечень отраслей, в которых работают эти меры поддержки, входят сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и одежды, химических веществ, лекарств, компьютеров, электроники, оптических и пластмассовых изделий и другие. Полный перечень отраслей определен законом Московской области.

Заявку на подбор участка можно подать на инвестиционном портале Московской области. Для этого предпринимателю нужно заполнить электронную форму заявки, зарегистрироваться на портале и отправить документы на рассмотрение.