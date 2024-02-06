Подмосковье 06 февраля 2024, 21:30 Еще пять новых автобусов вышли на линию в Лобне Unsplash

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Четыре новых автобуса будут курсировать в Лобне по первому и девятому маршрутам — на Красную Поляну, один — в аэропорт и обратно. Они адаптированы для маломобильных пассажиров и могут перевозить до 72 человек одновременно.

Увеличение парка позволит пассажирам быстро и с комфортом передвигаться по городу. На прошлой неделе он пополнился на шесть современных автобусов, на этой — на маршруты вышли еще пять.

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Новая техника оснащена системами климат-контроля, видеонаблюдения и пожаротушения, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и розетками для зарядки мобильных телефонов.

Одиннадцать новых машин уже позволили заметно снизить нагрузку на городские маршруты. Кроме того, по просьбам пассажиров на видном месте появится табло с расписанием, а зону посадки у станции перенесут чуть дальше — к остановочному павильону, чтобы у людей была возможность укрыться от дождя и снега под крышей.

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