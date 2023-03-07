Подмосковье 07 марта 2023, 15:52 Еще пять лесопарков благоустроят в Подмосковье к осени

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В 2021 году в Подмосковье запустили новую программу по созданию комфорта на лесопарковых территориях «Парки в лесу». Ее инициировал губернатор Андрей Воробьев. Программа направлена на комплексное развитие лесопарковых зон.

«С 2021 года комфортнее стали 12 лесопарков, которые уже успели стать излюбленными местами прогулок, отдыха и занятий спортом на свежем воздухе. В этом году завершим работы еще в пяти лесопарках, а по восьми приступим к работам», — отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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В лесопарках создаются комфортные прогулочные зоны без причинения вреда окружающей среде. Всего по программе «Парки в лесу» в Подмосковье благоустроят 50 лесных территорий. К осени 2023 года станет комфортнее в Томилинском лесу в Люберцах, Дубровицком лесу в Подольске, а также в лесопарках во Фрязине, Видном и Павловской Слободе.

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