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02 сентября 2022, 13:58

Свыше 20 лесных пожаров потушили в Подмосковье с начала недели

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Пожароопасная обстановка сохраняется в регионе. С начала недели специалисты потушили 24 возгорания в лесах Подмосковья. Из них пять произошло 1 сентября. Об этом рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

Как сообщил зампред, огонь за прошлую неделю потушили на 19,19 гектара леса.

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«Только в первый день осени наши специалисты потушили пять возгораний на площади 1,94 гектара», — рассказал он.

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Георгий Филимонов отметил, что понижение температуры положительно сказалось на обстановке, однако обильных дождей в регионе пока не было. При этом ветер может стать причиной быстрого распространения огня.

Глава комлесхоза Олег Баженов рассказал, что в первый осенний день пожарные работали в трех лесничествах.

«В первый день осени лесопожарные формирования работали на тушении пожаров в Орехово-Зуевском — одно возгорание и по два пожара в Ногинском и Московском учебно-опытном лесничествах», — сообщил он.

Председатель комитета добавил, что сейчас в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности. В местах, где уже прошли дожди, его уровень снизился до первого и второго.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал проработать дополнительные меры для мониторинга пожаров в Подмосковье.

Лесные пожары

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