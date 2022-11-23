Подмосковье 23 ноября 2022, 15:03 Еще пять кабинетов для изучения робототехники и IT откроют в школах Королева в этом учебном году

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До конца учебного года в школах Королева откроют еще пять кванториумов. В них дети смогут развивать свои навыки в области химии, биологии, робототехники и программирования. Планами поделился глава округа Игорь Трифонов.

Кванториумы запланировали открыть во всех школах наукограда. В прошлом году они заработали в школах № 13 и 22, гимназии № 5 и лицее № 19.

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В этом году откроется «геоквантум» в гимназии № 5, «промдизайн» в гимназии № 9, химико-биологический в лицее № 19, «энерджи-квантум» в гимназии № 3, а также IT-квантум в школе № 1.

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Нужно создать в каждой школе условия для развития и роста, чтобы талантливые дети могли себя реализовать Игорь Трифонов.

В 2023-м откроют еще пять кванториумов в гимназиях № 18, 11, 17, «Российская школа», а также в лице № 4. Там школьники смогут заниматься ракетостроением, ботаников, робототехникой и IT.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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