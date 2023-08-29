Еще пять госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю | 360°

Подмосковье 29 августа 2023, 13:22 Еще пять госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

Еще пять госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для строительства дорог, благоустройства и других работ.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Коломне запланировали строительство обхода села Мячково на дороге Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь. В Шатуре подрядчиков найдут для поставки питания школьников, а в Мытищах и Балашихе начнут проектировать путепроводы. Кроме того, в Химках проведут благоустройство лесопарка «Дубки».

Реклама

Ознакомиться со всеми госзакупками можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».