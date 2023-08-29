Еще пять госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю | 360°

29 августа 2023, 13:22
Еще пять госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю
Еще пять госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю. Подрядчиков найдут для строительства дорог, благоустройства и других работ.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Коломне запланировали строительство обхода села Мячково на дороге Коломна — Черкизово — Непецино — Шкинь. В Шатуре подрядчиков найдут для поставки питания школьников, а в Мытищах и Балашихе начнут проектировать путепроводы. Кроме того, в Химках проведут благоустройство лесопарка «Дубки».
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Ознакомиться со всеми госзакупками можно на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 30 новых школ 1 сентября. Двери распахнут и 25 детских садов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Строительство
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