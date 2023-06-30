Подмосковье 30 июня 2023, 14:40 Еще около 3 тысяч гектаров земли обработали от борщевика в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Второй этап обработки земель от борщевика продолжается в Подмосковье. Сорняк убрали еще с трех тысяч гектаров земли.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, больше всего территорий обработали в Талдоме, Клину и Истре. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, план второго этапа завершили на 14%.

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«Работы будут длиться до конца июля. На первом этапе обработано более 20 тысяч гектаров земель муниципальной и неразграниченной госсобственности», — сказал Филимонов.

Он добавил, что сейчас у борщевика активная стадия роста, поэтому важно быть особенно осторожными, чтобы не получить ожоги. Борьба с сорняком распространяется и на частные территории. Так, если владелец не уничтожил растение, к работе могут подключиться органы местного самоуправления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал завершение благоустройства набережной реки Осетр в Зарайске в октябре. На набережной уже появился прокат водного и уличного транспорта: лодок, сапбордов, катамаранов и велосипедов. В будущем у реки планируют построить гостиницу для отдыхающих.

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