Подмосковье 28 июля 2023, 17:04 Еще около 2 км дорог отремонтировали в Богородском округе ГБУ МО "Мосавтодор"

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Участок протяженностью около 1,8 километра отремонтировали на дороге Авдотьино — Кабаново — Стулово — Марьино в Богородском округе. Ежедневно ей пользуются почти 10 тысячи человек.

Как рассказали Минтранса Подмосковья, дорога объединяет Богородский округ и Лосино-Петровский. На участке уложили новая покрытия по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

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Сейчас там ведут работы по ремонту дороге от деревни Карабанов до центральной улицы деревне Тимково. Ее жители выбрали путем голосования на портале «Добродел».

Всего в Богородском округе приведут в порядок почти 100 региональных и муниципальных дорог протяженностью около 40 километров. Работы более чем на 80 участках уже завершены.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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