facebook_pixel
    16 августа 2021, 18:07

    Еще около 130 рабочих мест появится в Раменском благодаря новому заводу

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Один из крупнейших в России заводов по производству солнцезащитных изделий построили в Подмосковье. Его разместили в Раменском округе. Для жителей создадут 130 рабочих мест.

    Еще около 130 рабочих мест появится в Раменском благодаря новому заводу | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие появилось в индустриальном парке «Чулково».

    Этот проект реализовала компания «Калита» — она производит солнцезащитные системы под торговой маркой Foroom.

    Сейчас в компании работают более 100 человек. После выхода комплекса на полную мощность резидент создаст 130 новых рабочих мест для жителей

    Екатерина Зиновьева.

    По ее словам, в строительство завода вложили 500 миллионов рублей.

    «Наши индустриальные парки уже обеспечены необходимой инфраструктурой. Это важное преимущество для размещения производств на их территории», — отметила Зиновьева.

    Все подробности о запуске проектов в индустриальных парках Московской области можно узнать на горячей линии 0150.