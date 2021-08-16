Еще около 130 рабочих мест появится в Раменском благодаря новому заводу

Один из крупнейших в России заводов по производству солнцезащитных изделий построили в Подмосковье. Его разместили в Раменском округе. Для жителей создадут 130 рабочих мест.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, предприятие появилось в индустриальном парке «Чулково».

Этот проект реализовала компания «Калита» — она производит солнцезащитные системы под торговой маркой Foroom.

Сейчас в компании работают более 100 человек. После выхода комплекса на полную мощность резидент создаст 130 новых рабочих мест для жителей Екатерина Зиновьева.

По ее словам, в строительство завода вложили 500 миллионов рублей.

«Наши индустриальные парки уже обеспечены необходимой инфраструктурой. Это важное преимущество для размещения производств на их территории», — отметила Зиновьева.

Все подробности о запуске проектов в индустриальных парках Московской области можно узнать на горячей линии 0150.