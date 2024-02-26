Подмосковье 26 февраля 2024, 10:56 Еще одну земельную госуслугу перевели в онлайн в Подмосковье Unsplash

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Работа по цифровизации госуслуг активно проводится в Московской области. Теперь на региональном портале появился умный сервис, который автоматически проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

«В Московской области доля госуслуг, которые доступны в электронном виде, достигла 95%. Однако мы не только переводим услуги в цифру, но и проводим работу по оптимизации. Умный сервис появился в интерактивных формах заявлений на несколько земельных услуг», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Напомним, ранее к земельным услугам подключили экспертную систему, которая позволяет выбрать нужную услугу, ответив на несколько вопросов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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