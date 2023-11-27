Подмосковье 27 ноября 2023, 21:44 Еще одну точку для плетения маскировочных сетей открыли в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Шестой цех для создания маскировочных сетей появился в Балашихе. Теперь защитные покрытия плетут в деревне Федурново.

Эта точка стала еще одним местом работы активисток сообщества «Сетевые пчелки». О новом цехе объявили во время праздничного концерта ко Дню матери.

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Сообщество «Сетевые пчелки» работает почти полгода. За это время волонтеры сплели свыше 400 маскировочных сетей для военнослужащих специальной военной операции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил матерей бойцов спецоперации за помощь.

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