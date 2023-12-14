Подмосковье 14 декабря 2023, 00:01 Еще одну схему движения на маршруте № 881к до станции МЦД Нахабино запустят в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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С 16 декабря в Одинцове организуют еще одну схему движения на маршруте № 881к «Звенигород (кв. им. Маяковского) — Москва (м. Строгино)». Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. , по новой схеме движения автобусы будут курсировать до станции МЦД «Нахабино», выполняя ежедневно 46 рейсов.

Автобусы будут доезжать до станции МЦД Нахабино. Всего автобусы будут выполнять 46 рейсов в день. От остановки «Квартал имени Маяковского» первый автобус будет отправляться в 6:15, последний от станции МЦД Нахабино — в 21:40.

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«До ближайшей станции метро „Волоколамская“ пассажиры смогут доехать на поездах МЦД-2, что позволит сэкономить в пути почти 20 минут в час пик, а стоимость проезда в Москву выйдет на 30 рублей дешевле за счет бесплатной пересадки на метро при оплате проезда картой „Тройка“. Также у жителей будет возможность на МЦД-2 доехать ближе к центру — до станции метро „Тушинская“», — уточнили в ведомстве.

Основная схема маршрута также изменится. Первый автобус от остановки «Квартал имени Маяковского» будет отправляться в 5:40, последний от метро — в 23:20.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил разобраться с обращениями жителей Московской области, поступающими на работу общественного транспорта.

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