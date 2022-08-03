Еще одну пешеходную дорожку по программе «Пешком» построили в Балашихе

Одна из «народных троп», которые обустраиваются в Подмосковье по программе строительства и ремонта пешеходных коммуникаций «Пешком», появилась в Балашихе. Рабочие за 2,5 часа проложили дорожку протяженностью 62 метра между улицами Юбилейной и Автозаводской в микрорайоне Железнодорожном.

«Эту тропинку к железнодорожной станции жители протоптали давно, и вот теперь она приобрела ровную, гладкую поверхность, которая позволит сохранять опрятный внешний вид двора весной и осенью, безопасно гулять с детьми и использовать велосипеды, самокаты», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве отменили, что в Балашихе будет обустроено самое большое количество «народных троп» в Подмосковье — 86. Многие из них будут вести к детским садам, школам, автобусным остановкам. На данный момент в округе уже заасфальтированы 32 пешеходные тропы общей протяженностью около трех тысяч метров.

«Мы в свое время сделали большую парковку у дома, но приходилось обходить, чтобы попасть туда. А весной и осенью вообще нужно было идти по грязи. Новая дорожка очень актуальна!», — рассказала жительница дома по улице Юбилейной в Балашихе Евгения Колобкова.

В конце июня 2022 года в Московской области началась реализация программы по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком». В 37 городских округах будет обустроено 758 асфальтированных дорожек. Они появятся там, где их больше всего не хватало жителям. Общая площадь коммуникаций составит около 175 тысяч квадратных метров. Сейчас в работе находятся 250 троп в 35 городских округах по Московской области. Завершение проекта «Пешком» намечено к концу сентября.