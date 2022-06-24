Еще одну несанкционированную свалку пресекли в Мытищах

В ходе очередного рейда Главного управления содержания территорий Подмосковья и Минэкологии пресекли незаконную свалку строительных отходов. Нарушителей обнаружили в деревне Коргашино городского округа Мытищи.

Сотрудники ведомств проверили 11 самосвалов. У водителей двух из них не было необходимых для перевозки отходов документов, рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова.

«Привлекли сотрудников полиции, они завели административные протоколы нарушений и изъяли шесть самосвалов. На данный момент машины находятся на штрафстоянке. Также решается вопрос о привлечении виновных к ответственности в соответствии с законодательством РФ», — рассказала Аипова.

Сброс 45 кубометров строительного мусора в Коргашине удалось пресечь. Сотрудники Минэкологии взяли на месте пробу почвы для оценки причиненного ущерба. Если он подтвердится, нарушители понесут законную ответственность.

Рейды по выявлению незаконного сброса отходов ГУСТ и Минэкологии проводят регулярно. С начала года в Подмосковье ликвидировали 59 стихийных свалок.