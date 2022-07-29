Еще одну электрическую подстанцию построили в Одинцовском округе

Новая электрическая подстанция появилась в поселке Летний Отдых в Одинцовском округе. К ней подключили более 50 частных домов. Об этом рассказали в Минэнергетики Подмосковья.

В поселке построили подстанцию мощностью 160 кВА и новые кабели протяженностью 400 метров. К ней подключили дома на улице Колхозной — на ней находится более 50 участков.

Глава министерства Александр Самарин рассказал, что новые подстанции строят в Подмосковье по инвестиционным программам энергосетевых компаний. Благодаря этом повышается надежность и качество электроснабжения жителей. Всего с начала года в области построили 28 новых подстанций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей» Андреем Рюминым. Они обсудили развитие электросетей Подмосковья.