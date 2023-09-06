06 сентября 2023, 22:32
Еще одну детскую площадку открыли в Воскресенске
В Воскресенске появилась еще одна детская площадка в микрорайоне Цемгигант. Ее открыли рядом со школой № 7.
«Площадка безопасная, интересная и большая — ее площадь составляет 300 квадратных метров. Она полностью соответствует современным требованиям и установлена в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», — уточнили в администрации округа.
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Детскую зону выполнили в стиле модерн. На площадке установили качели, карусель, песочный дворик и спорткомплекс для подростков.
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Благоустройство
Воскресенск
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