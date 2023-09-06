Подмосковье 06 сентября 2023, 22:32 Еще одну детскую площадку открыли в Воскресенске Фото: администрация Воскресенска

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В Воскресенске появилась еще одна детская площадка в микрорайоне Цемгигант. Ее открыли рядом со школой № 7.

«Площадка безопасная, интересная и большая — ее площадь составляет 300 квадратных метров. Она полностью соответствует современным требованиям и установлена в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева», — уточнили в администрации округа.

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Детскую зону выполнили в стиле модерн. На площадке установили качели, карусель, песочный дворик и спорткомплекс для подростков.

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