08 сентября 2023, 18:33
Еще одну детскую площадку открыли в Воскресенске
В городском округе Воскресенск открылась уже третья в этом году площадка по программе губернатора. Ее расположили в поселке имени Цюрупы на аллее Славы.
«Мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы в округе появлялось как можно больше детских городков с тренажерами и качелями. Дети в восторге — это главное!» — заявил глава Воскресенска Алексей Малкин.
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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.
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Воскресенск
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