Подмосковье 08 сентября 2023, 18:33 Еще одну детскую площадку открыли в Воскресенске Скриншот видео «Град ТВ».

Читать 360tv в

В городском округе Воскресенск открылась уже третья в этом году площадка по программе губернатора. Ее расположили в поселке имени Цюрупы на аллее Славы.

«Мы, в свою очередь, работаем над тем, чтобы в округе появлялось как можно больше детских городков с тренажерами и качелями. Дети в восторге — это главное!» — заявил глава Воскресенска Алексей Малкин.

Реклама

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал улучшить качество содержание парков региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».