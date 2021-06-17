Еще одному подмосковному ветерану бесплатно заменили газовое оборудование

В Московской области с 24 апреля действует акция «Газовая безопасность», в рамках которой ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла бесплатно устанавливают новое газовое оборудование. Недавно плиту заменили жительнице Орехово-Зуева. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции региона.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в обращении к жителям акцентировал внимание на вопросе соблюдения мер безопасности во время использования газового оборудования. Он поручил заменить всю аварийную технику.

В регионе весной запустили акцию по бесплатной замене оборудования в домах ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

16 июня новую плиту установили ветерану труда Валентине Щетиловой из Орехово-Зуева. Во время визита сотрудники спецорганизации рассказали Валентине Сергеевне о том, как обеспечить безопасность при использовании газа. Ветерану установили систему автоматического контроля загазованности с клапаном.

«Акция будет проходить до конца 2021 года на постоянной основе. Она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о таком важном аспекте нашей жизни, как газовая безопасность. Обеспечить ее позволит система, которую сейчас выстраивают органы региональной власти и местного самоуправления», — уточнила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Госжилинспекция постоянно проверяет состояние газового оборудования и проводит с жителями Подмосковья профилактические беседы. Во время рейдов инспекторы проверяют у собственников наличие договоров со специализированными организациями на техническое содержание и обслуживание внутриквартирного газового оборудования.