06 мая 2023, 00:30
Еще одно предприятие в Подмосковье присоединилось к участию в нацпроекте «Производительность труда»
Компания «Электростарт» из Чехова присоединилась к участию в нацпроекте «Производительность труда». Это уже 14-е предприятие в Московской области.
«В течение шести месяцев на пилотном производственном участке предприятие при поддержке специалистов регионального центра компетенций (РЦК) будет внедрять практики „бережливого производства“. Всего в данный момент специалисты РЦК ведут „пилоты“ на 13 предприятиях», — сообщила зампред правительства и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
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Программы нацпроекта внедрят на потоке «Сборка опор граненых конических». Сотрудники будут решать задачи по сокращению незавершенного производства.
Компания «Электростарт» специализируется на производстве опор и металлоконструкций для линий наружного освещения. Сейчас предприятие выпускает 23 тысячи изделий ежемесячно и перерабатывает до 1000 тонн металла в месяц.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
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Чехов
Бизнес
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