Подмосковье 17 марта 2023, 12:59 Еще одно отделение Российского движения детей и молодежи открылось в Коломне

Читать 360tv в

Первичное отделение Российского движения детей и молодежи открылось в гимназии № 9 в Коломне. На церемонии ученики первых и четвертых классов были посвящены в «Орлята России». Об этом сообщили в Минобразоваия Подмосковья.

Реклама

Как отметили в ведомстве, первичное отделение дает возможность детям найти единомышленников и развиваться. Их уже открыли на базе более 200 школ региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 20 новых школ и 11 детских садов в регионе к 1 сентября. Среди них уникальный образовательный кластер для будущих инженеров и айтишников в Истре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».