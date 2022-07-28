Еще одно фермерское хозяйство получило землю по программе «Подмосковные 10 гектаров»

Ферма «Изобилие» из Серебряных Прудов стала пятой, получившей землю по программе «Подмосковные 10 гектаров». На ней займутся выращиванием капусты. Об этом рассказала зампред правительства региона Анна Кротова.

«Мы продолжаем предоставлять фермерам землю под развитие сельского хозяйства. Программа Губернатора Андрея Воробьёва „Подмосковные 10 гектаров“ помогает аграриям начать свой бизнес, а также расширить производство уже действующим фермерам», — напомнила Кротова.

Хозяйство в Серебряных Прудах получило 30 гектаров в пользование на шесть лет. Глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова рассказала, что в регионе землю по программе предоставили уже пяти хозяйствам. Общая площадь участков составила 243 гектара.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил об условиях получения бесплатной земли фермерам.