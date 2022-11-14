14 ноября 2022, 10:52
Еще одну услугу для застройщиков перевели в онлайн в Подмосковье
Получить решение о проекте планировки или межевания территории теперь можно онлайн в Подмосковье. На «Госуслугах» появился сервис формирования шаблона технического задания, рассказали в Мингосуправлении региона.
Глава министерства Надежда Куртяник напомнила, что госуслуги Подмосковья постоянно упрощают и совершенствуют для удобства жителей. Так, оптимизация одной из них сделает проще работу застройщиков в регионе.
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«Если ранее нужно было искать и прикреплять шаблон техзадания самостоятельно, то теперь он создается автоматически на основе информации из электронной формы», — отметила она.
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Проект планировки территории устанавливает параметры и расположение объектов. Его готовят для микрорайонов и жилых кварталов. На основе этого документа создают проект межевания территории, который определяет земельные участки для расположения квартала и его границы.
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