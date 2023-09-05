Подмосковье 05 сентября 2023, 19:35 Еще одна сирота получила квартиру в Воскресенске Фото: администрация Воскресенска

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Глава Воскресенска Алексей Малкин поздравил с новосельем и вручил ключи от квартиры сироте Полине Г. Девушка получила жилье в рабочем поселке Фосфоритный.

Полина осталась без попечения родителей в шестилетнем возрасте. Вместе с младшей сестрой она воспитывалась в приемной семье. Девушка увлекается рисованием, любит слушать музыку и танцевать. Полина собирается поступать в колледж.

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«В 2023 году по этой программе уже обеспечили жильем 13 человек, из них восемь реализовали жилищный сертификат, что позволило самостоятельно выбрать квартиру», — отметил Малкин.

Местная жительница получила квартиру по программе по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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