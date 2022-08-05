Еще одна охраняемая природная зона появилась в Подмосковье

Новую особо охраняемую природную территорию обозначили в Подмосковье. Она расположена в заказнике «Донинский» в пределах Раменского и Богородского округов. Ее площадь составила 5,1 гектара, рассказали в Минэкологии региона.

Глава министерства Тихон Фирсов отметил, что этот заказник уникален своими ландшафтами, которые породило трехкратное обледенение.

«Кроме того, ООПТ отличается огромным видовым разнообразием: здесь выявлено обитание 54 видов позвоночных животных, 77 — насекомых, 12 видов занесены в Красную книгу Московской области», — добавил он.

На этой территории можно встретить гребенчатого тритона, гадюку, пестрого дятла, ужа, листоеда и других животных. Также тут растут краснокнижные растения — пальчатокоренник пятнистый, гудайера ползучая и дремлик болотный. Благодаря новому режиму в заказнике нельзя будет строить, использовать открытый огонь, рубить деревья и оставлять транспорт.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства в Подмосковье. Они преобразят лесопарки, набережные и исторические центры.