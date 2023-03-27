Подмосковье 27 марта 2023, 17:13 Еще одна молодая семья из Солнечногорска смогла купить квартиру благодаря социальной выплате

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Семья Никоновых из Солнечногорска получила сертификат на сумму более двух миллионов рублей на приобретение жилья. Они стали участниками госпрограммы «Молодая семья».

Никоновы признаются, что самым сложным для них стал сбор документов.

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«В итоге получили сертификат по „Молодой семье“, на который приобрели часть этой квартиры. Вложили в ипотеку как первоначальный взнос», — рассказала Анна Никонова.

Сотрудники администрации округа на новоселье подарили семье комнатный цветок, который по поверьям приносит в дом счастье.

Впереди у Никоновых большой ремонт и ипотека на 11 лет, при этом треть жилья уже оплатило государство. Участники программы «Молодая семья» получают сертификаты на квартиры, в среднем равные 30% ее стоимости. Эти деньги в течение семи месяцев должны быть потрачены на покупку жилья.

«Семь сертификатов выдали (с начала года — прим. ред.), мы вручение проводили в Путевом дворце. <…> С мая мы начинаем принимать заявки на участие в программе в следующем году. Мы берем у всех документы и отправляем в правительство Московской области», — рассказала заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Ирина Гагарина.

Программа работает с 2008 года. За это время более 70 солнечногорских семей стали ее участниками. Для этого необходимо соблюсти три основных условия: возраст мужа и жены либо матерей и отцов — одиночек не должен превышать 34 года, семья должна нуждаться в квадратных метрах и быть платежеспособной, чтобы впоследствии погасить ипотеку.

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