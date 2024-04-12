Подмосковье 12 апреля 2024, 11:10 Еще одна медсестра в Одинцове получила жилье по льготной ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Благодаря «Социальной ипотеке» медсестра Кристина Карчагина из Одинцовского городского округа приобрела квартиру в строящемся доме. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Кристина работает в Одинцовской областной больнице. Ее стаж составляет около пяти лет.

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«С детства мечтала лечить людей, хотя из моих родственников никто с этой профессией не связан. Я работала и в хирургии, и в реанимации, и в процедурном кабинете. Всегда приятно видеть, как мои манипуляции облегчают состояние пациентов», — говорит она.

Вечерами с работы медсестру ждет ее любимец — шоколадный пудель. Вместе с ним она собирается переезжать из съемной квартиры в свою собственную.

Пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

«Без программы „Социальная ипотека“ я сама не смогла и даже не решилась бы на приобретение своего жилья. Получилось взять евродвушку в очень хорошем месте — это малоэтажная застройка, рядом будут садик, школа. А пока нам актуально то, что рядом предусмотрены специальные оборудованные площадки для прогулок с собаками и есть цело поле поблизости», — рассказывает медсестра.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьев.