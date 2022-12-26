Подмосковье 26 декабря 2022, 15:47 Еще одна компания из Подмосковья улучшила свои показатели по нацпроекту «Производительность труда» Unsplash

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Компания «Мастер металл» из Московской области завершила реализацию нацпроекта «Производительность труда» и подвела итоги. На заводе удалось существенно увеличить выработку.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что компания добилась значительного улучшения ряда производственных показателей.

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«Например, время протекания процесса на пилотном потоке сократилось на 43%, незавершенное производство снизилось почти на 42%, а выработка выросла на 11%. Таким образом, уже сейчас средний выпуск в месяц удалось увеличить на 29% — до 5800 тонн», — рассказала она.

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Полученный опыт производитель планирует применить в других сегментах своей работы и распространить его на еще одно свое предприятие.

С начала 2022 года обучение практикам бережливого производства прошли около 1,5 тысячи специалистов Подмосковья. К реализации национального проекта «Производительность труда» подключились 85 компаний Московской области.

Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду, что отечественный бизнес, который приходит в Подмосковье, позволит сохранить занятость населения. Экономические итоги года он оценил положительно.

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