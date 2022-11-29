Подмосковье 29 ноября 2022, 11:44 Еще одна деревня в Рузе получила газ по президентской программе

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Пуск газа состоялся в деревне Таблово в Рузе. Голубое топливо жители ждали не один год, и получили его сегодня, по президентской программе.

Жительница деревни Елена Тимошенко рассказала, что ее семья ждала газ более десяти лет. До этого дом топили тепловым насосом. Это было неудобно и дорого, но программа социальной газификации позволила упростить жизнь.

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«Узнала на сайте „Мособлгаза“ про социальную газификацию, через личный кабинет подала заявку. Мы очень довольны, спасибо „Мособлгазу“, теперь у нас тепло во всем доме», — поделилась женщина.

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С начала реализации программы газ получили 163 тысяч жителей Подмосковья. Полностью работы провели в 2476 населенных пунктах региона.

Подать заявку на догазификацю можно в стационарных и мобильных точках программы, через «Госуслуги», «Добродел» и на сайте «Мособлгаза».

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