Подмосковье 18 мая 2023, 10:22 Еще один жилой дом поставили на кадастр в ЖК «Лесобережный» в Красногорске пресс-служба МинЖил политики МО

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Еще один жилой дом поставили на кадастр в жилом комплексе «Лесобережный» в Красногорске. Это стало возможным благодаря работе Минжилполитики и Росреестра Подмосковья.

Кадастр получил дом № 4. Это дало возможность жителям полноценно распоряжаться имуществом, записывать детей в школы и сады, прикрепиться к поликлинике и провести ряд других процедур.

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ЖК «Лесобережный» полностью ввели в эксплуатацию в марте этого года. В правах восстановили 1683 дольщиков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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