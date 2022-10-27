Еще один врач из Пушкино приобрел жилье благодаря льготной ипотеке | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 14:57 Еще один врач из Пушкино приобрел жилье благодаря льготной ипотеке

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Врач-оториноларинголог из Пушкино смог приобрести квартиру благодаря льготной ипотеке. По ней работники социальной сферы могут получить 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса, а также ежемесячную компенсацию суммы основного долга в течение 10 лет.

Ислам Газиев жил в съемной квартире вместе с женой и двумя детьми. Теперь, благодаря социальной ипотеке, они смогут обустроить быт в собственном жилье в Ивантеевке.

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«Это большая помощь от правительства Московской области, крайне сложно без нее стать обладателем квартиры. Здорово, что в Подмосковье существуют такие меры поддержки», — отметил врач.

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Программу социальной ипотеки реализуют в Подмосковье с 2016 года. Ее могут получить медики, учителя, воспитатели, молодые ученые и специалисты ОПК. Полный список специальностей доступен на сайте Минжилполитики региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что новая поликлиника в Сергиевом Посаде откроется досрочно. В ней будут лечить более 30 тысяч человек.