Подмосковье 10 августа 2023, 12:33 Еще один участок земли в Луховицах передали под растениеводство на торгах Комитет по конкурентной политике Московской области

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На прошлой неделе в Луховицах через торги сдали в аренду самый бюджетный участок площадью 50 соток под растениеводство. На него претендовали три человека, однако победитель предложил 17 тысяч рублей в год, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Земля находится в 139 километрах от МКАД. Стартовая цена начиналась от четырех тысяч рублей в год.

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Победитель сможет выращивать на арендованном участке зерновые, лекарственные, цветочные и иные сельскохозяйственные культуры.

Участки, доступные к торгам в Московской области, можно посмотреть на портале ЕАСУЗ.

«Для участия потребуется получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке „ГИС Торги“, собрать требуемые документы, подать заявку и участвовать в торгах», — уточнили в комитете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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