Подмосковье 17 августа 2023, 12:15 Еще один торфяной пожар потушили в Подмосковье Комитет лесного хозяйства Московской области

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Торфяной пожар обнаружили в лесу в километре от деревни Аборино в Богородском округе. Он распространился на площади 0,01 гектара. Его тушили шесть человек и три единицы техники.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, такие пожары представляют собой возгорание торфяного слоя заболоченных и болотных почв. Он горит без пламени с накоплением большого количества тепла и характеризуется низкой скоростью продвижения.

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Крупные залежи торфа находятся в Подмосковье в Егорьевске, Луховицах, Орехово-Зуеве и Шатуре. Всего с начала пожароопасного сезона было выявлено 133 возгорания в лесу, в том числе три торфяных.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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