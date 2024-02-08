08 февраля 2024, 15:40
Еще один терапевт в Одинцове приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке для врачей
Участковый терапевт Ирина Буренкова из Одинцова приобрела квартиру для всей семьи благодаря социальной ипотеке. Специалист трудится в Одинцовской областной больнице уже 14 лет.
Выбрать профессию медика Ирину вдохновил пример отца. Он тоже работал врачем. Сейчас она воспитывает двух детей — 4-летнего сына и 11-летнюю дочь. Желание обеспечить комфортное жилье для своей семьи побудило медика обратить внимание на программу социальной ипотеки, о которой Ирина узнала от главврача больницы.
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Поиск подходящего жилья занял некоторое время, но результат оправдал все ожидания: Буренковы нашли идеальную трехкомнатную квартиру в том же районе, где ранее арендовали жилье. Это позволит детям продолжать посещение привычного детского сада и школы без необходимости адаптации к новому месту.
Программа «Социальная ипотека» предоставляет уникальную возможность медикам, учителям, молодым ученым, специалистам ОПК и тренерам приобрести собственное жилье на льготных условиях. Список квалифицируемых специальностей и условий получения социальной ипотеки можно узнать на сайте Министерства жилищной политики Московской области.
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