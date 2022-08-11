Еще один ресторан «Вкусно и точка» открылся в Подмосковье

11 августа открылся ресторан «Вкусно и точка» в городском округе Бронницы. Всего до конца недели для посетителей откроются еще десять ресторанов сети.

В данный момент на территории Подмосковье работают 99 ресторанов «Вкусно и точка.

«Сегодня в Подмосковье работает 99 из 142 заведений ООО «Вкусно и точка». Все сотрудники «Макдональдса», который ушел из России, сохранили свои рабочие места», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

В конце июля открылось заведение сети в Пушкинском городском округе. Вместительный зал рассчитан на 48 мест и еще 36 гостей могут разместиться на летней площадке.

Сегодня, 11 августа, был открыт ресторан в Бронницах. До конца недели свои двери для посетителей откроют еще десять ресторанов «Вкусно и точка».

Георгий Филимонов напомнил, что более 40% продукции для сети ресторанов производят предприятия Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 140 точек экс-«Макдоналдса» откроют в Подмосковье за три-четыре месяца.